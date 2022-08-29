Смерть ковальова: депутат Хлань повідомив нові деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські пропагандисти підтверджують смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова - його тіло знайшли вдома, поруч лежала "рушниця, зареєстрована на самого Ковальова", повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook, пише УНН.
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"Херсонщина. Російські пропагандисти підтверджують смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Його тіло знайшли вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв — поки невідомо. Швайкою в шию також поранили його дівчину, яка зараз у реанімації", - зазначив Хлань.
Доповнення
Олексій Ковальов у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання по 186-у округу (Херсонська область) від партії "Слуга народу".
Після початку широкомасштабної війни Ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 28 квітня 2022 року партія "Слуга народу" звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом "ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами".
3 травня 2022 року народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді.
Проти народного депутата Олексія Ковальова було розпочато кримінальне провадження. Йому оголосили про підозру.
Згодом стало відомо про підрив автівки депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив це.
Інформацію про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито “загинув” в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширили 22 червня у ЗМІ. Однак, згодом росЗМІ показали відео з Ковальовим на лікарняному ліжку, де він каже, що живий.