Экс-"слуге" Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве агрессору - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Народному депутату Алексею Ковалеву сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Генеральный прокурор Украины на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщил о подозрении народному депутату Украины Алексею Ковалеву", - указали в бюро.
Детали
Как указано, сотрубники ГБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.
"В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - «правительстве Херсонской области». Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины с целью осуществления влияния на общественность и манипуляцию сознания", - сообщили в ГБР детали дела.
Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
Дополнение
Алексей Ковалев в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 186-му округу (Херсонская область) от партии "Слуга народа".
После начала широкомасштабной войны Ковалев уехал в оккупированную Херсонскую область. 28 апреля 2022 года партия "Слуга народа" обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства его пребывания на временно захваченной территории и его общения с оккупационными войсками" .
3 мая 2022 года народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде.
Против народного депутата Алексея Ковалева было начато уголовное производство.
Впоследствии стало известно о подрыве автомобиля депутата Алексея Ковалева на оккупированной территории Херсонской области. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил это.
Информацию о том, что народный депутат Алексей Ковалев якобы “погиб” в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонской области распространили 22 июня в СМИ. Однако, впоследствии росСМИ показали видео с Ковалевым на больничной койке, где он говорит, что жив.