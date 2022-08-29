Смерть ковалева: депутат Хлань сообщил новые детали

Цитата

"Херсонская область. Российские пропагандисты подтверждают смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева. Его тело нашли дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял — пока неизвестно. Швайкой в ​​шею также ранили его девушку, которая сейчас находится в реанимации", - отметил Хлань.

Дополнение

Алексей Ковалев в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 186-му округу (Херсонская область) от партии "Слуга народа".

После начала широкомасштабной войны Ковалев уехал в оккупированную Херсонскую область. 28 апреля 2022 года партия "Слуга народа" обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства его пребывания на временно захваченной территории и его общения с оккупационными войсками" .

3 мая 2022 года народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде.

Против народного депутата Алексея Ковалева было начато уголовное производство. Ему сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно о подрыве автомобиля депутата Алексея Ковалева на оккупированной территории Херсонской области. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил это.

Информацию о том, что народный депутат Алексей Ковалев якобы “погиб” в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонской области распространили 22 июня в СМИ. Однако, впоследствии росСМИ показали видео с Ковалевым на больничной койке, где он говорит, что жив.