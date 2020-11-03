Нардеп от "Слуги народа" Завитневич заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич сдал положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была пятая попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну, ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска", - отметил народный депутат.
Отметим, что по словам спикера Дмитрия Разумкова, в конце октября в ВР уменьшилось количество нардепов, которые болеют COVID-19.
Напомним, что недавно от коронавирусной инфекции умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.