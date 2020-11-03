Нардеп від "Слуги народу" Завітневич захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич здав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Вчора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5-а спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну, нічого, буду лікуватися. А всім бажаю 36,6! Маска, маска і ще раз маска", - зазначив народний депутат.
Зазначимо, що за словами спікера Дмитра Разумкова, у кінці жовтня у ВР зменшилася кількість нардепів, які хворіють на COVID-19.
Нагадаємо, що нещодавно від коронавірусної інфекції помер мер Борисполя Анатолій Федорчук.