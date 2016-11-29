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Нардеп: в Украине нужно развивать государственно-частную форму партнерства в сфере медицины

Киев • УНН

 • 9633 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Для того, чтобы украинцы могли получить надлежащий уровень лечения в пределах страны, государство должно способствовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и направлять государственные средства в те заведения, в которые обращается пациент за получением медицинской помощи по европейским клиническим протоколам лечения. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, врач-онколог Константин Ярынич.

Нардеп: в Украине нужно развивать государственно-частную форму партнерства в сфере медицины

"Безусловно, в центре внимания национальной политики здравоохранения является создание условий для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Очевидно, для этого государство должно способствовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и направлять государственное финансирование, в пределах определенного гарантированного пакета, в те заведения, в которые обращается пациент за получением медицинской помощи по европейским клиническим протоколам лечения", - сказал К.Ярынич.

По его словам, пациент по своему усмотрению будет выбирать в какое заведение здравоохранения ему обращаться за получением медицинской помощи, в зависимости от критериев качества оказания медицинских услуг, профессионализма медицинского персонала, новизны оборудование и тому подобное.

Медицинские учреждения будут конкурировать между собой за бюджетные средства, которые будут направлены в заведение вместе с каждым пациентом (принцип финансирования "деньги следуют за пациентом").

Чрезвычайно важным с данной точки зрения является механизм государственно-частного партнерства, когда с одной стороны государство, органы местного самоуправления создают условия для притока дорого стоимостных инвестиций в регион для создания современного лечебного учреждения с новейшим оборудованием и квалифицированным персоналом, а с другой, покрывают часть стоимости медицинских услуг, предоставляемых населению", - отметил К.Ярынич.

Напомним, МЦ "Клиника Спиженко" выступил с инициативой бесплатного лечения онкобольных на общую сумму 8,5 млн грн. Об этом клиника сообщила Минздраву в соответствующем письме.

По данным документа, медицинский центр "Клиника Спиженко" публично обратился к руководству Минздрава Украины и "Комиссии Минздрава Украины по вопросам направления на лечение за границу" с предложением провести необходимое лечение радиохирургическим методом CyberKnife (Кибер) онкологическим больным, находящимся на учете и ожидающим лечения за рубежом, на безвозмездной основе в 2016-2017 годах.

Согласно документу, МЦ "Клиника Спиженко" может провести лечение радиохирургической системой CyberKnife (Кибер) следующих нозологических форм злокачественных и доброкачественных новообразований у взрослых и детей старше 14 лет: злокачественных и доброкачественных новообразований головного мозга и других частей центральной нервной системы; злокачественных новообразований губы, злокачественных новообразований ротовой полости; злокачественных новообразований глотки, злокачественных новообразований гортани, злокачественных новообразований мозга, доброкачественных и злокачественных новообразований глаза и придаточного аппарата.

"Медицинский центр "Клиника Спиженко" готов взять на себя обязательства по лечению онкологических больных, находящихся на учете и ожидающих лечения за рубежом, на условиях, определенных в данном письме. В случае принятия нашего предложения просим Минздрав Украины сообщить администрации "Клиники Спиженко" о совместной встрече для согласования организационных вопросов лечения пациентов", - говорится в документе.

Напомним, по словам нардепа О.Мусия, в Украине есть хорошие частные клиники, в которые приезжают лечиться иностранцы, так как они предоставляют не менее качественные услуги, чем иностранные клиники, но услуги в Украине обходятся им дешевле.

Также напомним, за шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перевело более 570 млн грн.

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