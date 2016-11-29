Нардеп: в Україні потрібно розвивати державно-приватну форму партнерства у сфері медицини

“Безперечно, в центрі уваги національної політики охорони здоров’я є створення належних умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Очевидно, для цього держава повинна сприяти розвитку лікувальних закладів усіх форм власності та спрямовувати державне фінансування, в межах визначеного гарантованого пакету, в ті заклади, в які звертається пацієнт за отриманням медичної допомоги за європейськими клінічними протоколами лікування”, — сказав К.Яриніч.

За його словами, відтак пацієнт на власний розсуд обиратиме в який заклад охорони здоров’я йому звертатися за отриманням медичної допомоги, залежно від критеріїв якості надання медичних послуг, фаховості мед персоналу, новітності медобладнання тощо.

Медичні заклади конкуруватимуть між собою за бюджетні кошти, які спрямовуватимуться в заклад разом за кожним пацієнтом (принцип фінансування “гроші йдуть за пацієнтом”).

Надзвичайно важливим з даної точки зору є механізм державно-приватного партнерства, коли з однієї сторони держава, органи місцевого самоврядування створюють умови для притоку дорого вартісних інвестицій в регіон для створення сучасного лікувального закладу з новітнім обладнанням та кваліфікованим персоналом, а з іншої, покривають частину вартості мед послуг, що надається населенню“, — зауважив К.Яриніч.

Нагадаємо, МЦ “Клініка Спіженко” виступив із ініціативою безплатного лікування онкохворих на загальну суму 8,5 млн грн. Про це клініка повідомила МОЗ відповідним листом.

За даними документу, медичний центр “Клініка Спіженко” публічно звернувся до Керівництва МОЗ України та “Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон” з пропозицією провести необхідне лікування радіохірургічним методом CyberKnife (КіберНіж) онкологічним хворим, що знаходяться на обліку та очікують лікування за кордоном, на безоплатній основі у 2016-2017 роках.

Відповідно до документу, МЦ “Клініка Спіженко” може провести лікування радіо хірургічною системою CyberKnife (КіберНіж) наступних нозологічних форм злоякісних та доброякісних новоутворень у дорослих та дітей віком від 14 років: злоякісні та доброякісні новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи; злоякісні новоутворення губи, злоякісні новоутворення ротової порожнини; злоякісні новоутворення глотки; злоякісні новоутворення гортані; злоякісні новоутворення мозку; доброякісні та злоякісні новоутворення ока та придаткового апарату.

“Медичний центр „Клініка Спіженко“ готовий взяти на себе зобов’язання щодо лікування онкологічних хворих, що знаходяться на обліку та очікують лікування за кордоном, на умовах визначених у даному листі. У разі прийняття нашої пропозиції просимо МОЗ України повідомити Адміністрацію „Клініки Спіженко“ про спільну зустріч для погодження організаційних питань лікування пацієнтів”, — йдеться у документі.

Нагадаємо, за словами нардепа О.Мусія, в Україні є хороші приватні клініки до яких приїздять лікуватися іноземці, тому що вони надають не менш якісні послуги, ніж іноземні клініки, але послуги в Україні обходяться їм дешевше.

Також нагадаємо, за шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн.