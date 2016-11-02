Нардеп: Украина должна максимально использовать возможности В.Медведчука

Народный избранник прокомментировал растиражированное некоторыми СМИ сообщение о посещении лидером "Украинского выбора" Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, на котором "В.Медведчук сидел в первом ряду и смеялся".

"Меня больше всего заинтересовало, как СМИ описывали, что "сидел В.Медведчук в первом ряду, и смеялся". Люди, у меня к вам вопрос: давайте разберем Медведчука немножко. Он стал кумом Путина до того, как произошли известные события, хотелось бы этого кому-то или нет. У него были хорошие отношения с главой Российского государства. После этого произошли различные события", - рассказал нардеп.

Он также подчеркнул, что сегодня В.Медведчук - единственный политик, с которым Москва разговаривает.

"Мы используем этого политика. Мы - Украина и украинская дипломатия использовали его в Минском формате. И благодаря ему масса пленных вышли на свободу. Хорошо это или плохо? Чего вы прицепились к нему? Конфеты продавать можно, жить там можно, ездить можно, газ продавать можно, уголь возить можно - а смеяться нельзя!", - возмутился В.Рабинович.

Поэтому надо сегодня осознать, что В.Медведчук является мостиком, который действительно может заходить в высшие кабинеты России, считает народный депутат.

"Используйте это! Он может вытянуть десятки людей - используйте, спасите через него два три человека! И это уже хорошо. А вы что делаете? Сидел он там в первом ряду. А вы все мечтали бы там сидеть, а у вас не получилось? Поэтому, если его работа идет на пользу Украине, он молодец, а то и в пользу Украины - он не молодец. Все! Вытащил пленных - молодец!", - резюмировал В.Рабинович.

Напомним, в интервью "Радио Свобода" Виктор Медведчук заявил, что его отношения с президентом РФ помогают интересам Украины. "И я это очень использую там, где это возможно", - подчеркнул политик.