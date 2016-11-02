Нардеп: Україна повинна максимально використовувати можливості В.Медведчука

Народний обранець прокоментував розтиражоване окремими ЗМІ повідомлення про відвідування лідером “Українського вибору” Міжнародного дискусійного клубу “Валдай” в Сочі, на якому “Медведчук сидів в першому ряду і сміявся”.

“Мене найбільше зацікавило, як ЗМІ описували, що "сидів В.Медведчук в першому ряду, і сміявся". Люди, у мене до вас питання: давайте розберемо Медведчука трошки. Він став кумом Путіна до того, як відбулися відомі події, хотілося б цього комусь чи ні. У нього були хороші відносини з главою Російської держави. Після цього відбулися різні події”, - розповів нардеп.

Він також підкреслив, що сьогодні В.Медведчук — єдиний політик, з яким Москва розмовляє.

“Ми використовуємо цього політика. Ми — Україна і українська дипломатія використовували його в Мінському форматі. І завдяки йому маса полонених вийшли на свободу. Добре це чи погано? Чого ви причепилися до нього? Цукерки продавати можна, жити там можна, їздити можна, газ продавати можна, вугілля возити можна — а сміятися не можна!”- обурився В.Рабинович.

Тому треба сьогодні усвідомити, що В.Медведчук є містком, який дійсно може заходити до вищих кабінети Росії, вважає народний депутат.

“Використовуйте це! Він може витягнути десятки людей — використовуйте це, врятуйте через нього дві три людини! І це вже добре. А ви що робите? Сидів він там в першому ряду. А ви всі мріяли б там сидіти, а у вас не вийшло? Тому, якщо його робота йде на користь Україні, він молодець, а то й на користь Україні — він не молодець. Усе! Витягнув полонених — молодець!”- резюмував В.Рабинович.

Нагадаємо, в інтерв’ю “Радіо Свобода” Віктор Медведчук заявив, що його відносини з президентом РФ допомагають інтересам України. “І я це максимально використовую там, де це можливо”, — підкреслив політик.