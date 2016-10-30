Нардеп С.Мельничук держит наличными 1 трлн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Народный депутат Сергей Мельничук, который представляет группу "Воля народа", подал электронную декларацию за 2015 год, опубликованную в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
В документе С.Мельничук отметил, что сохраняет наличными 1 трлн грн, а заработная плата нардепа 2015 год - 73 тыс. 478 грн.
Согласно декларации, С.Мельничук имеет квартиру в Виннице площадью 65,1 кв.м. и земельный участок в Винницкой области - 2450 кв.м средства в 1 тыс. грн на дату приобретения собственности.
Также в собственности депутата есть два автомобиля: Jeep Grand Cherokee и ГАЗ-2411.
Кроме того, он является членом общественных организаций "Первый казацкий полк "Запорожская сечь","Добровольное формирование "Айдар", "Воинская часть 0624 "Айдар" и военно-патриотического клуба "Айдар".