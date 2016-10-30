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Нардеп С.Мельничук тримає готівкою 1 трлн грн

Нардеп С.Мельничук тримає готівкою 1 трлн грн

Київ • УНН

 • 47441 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Народний депутат Сергій Мельничук, який представляє групу “Воля народу”, подав електронну декларацію за 2015 рік, опубліковану в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

В документі С.Мельничук зазначив, що зберігає готівкою 1 трлн грн, а заробітна плата нардепа за 2015 рік — 73 тис. 478 грн.

Згідно з декларацією, С.Мельничук має квартиру у Вінниці площею 65,1 кв.м. і земельну ділянку у Вінницькій області — 2450 кв.м коштом у 1 тис. грн на дату набуття власності.

Також у власності депутата є два автомобілі: Jeep Grand Cherokee і ГАЗ-2411.

Крім того він є членом громадських організацій “Перший козацький полк “Запорізька січ”, “Добровільне формування “Айдар”, “Військова частина 0624 “Айдар” і військово-патріотичного клубу “Айдар”.

 

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