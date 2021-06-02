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Нардеп объяснил, что не так с "ресурсным" законопроектом Кабмина

Киев • УНН

 • 11489 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс ("ресурсный" законопроект) обещает принести в бюджет до 60 млрд грн. Однако народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире НТН разъяснил, какая проблема в целом с "двойным" налогом в Украине и чего не хватает в предложенном законопроекте. Об этом сообщает УНН.

Нардеп объяснил, что не так с "ресурсным" законопроектом Кабмина

Цитата:

"Этот законопроект действительно комплексный - он затронет многих. И давайте смотреть, о чем там будет написано: о налоге на перепродажу квартир, налоге "на роскошь", налоге на аграриев и тому подобное. Вы, когда покупаете машину, то делаете это деньгами уже с уплаченными налогами. Какая разница, что вы купили машину за 20 тысяч или за 30? Вы же накопили, где-то недоели, но купили машину? Поэтому здесь нужна совсем другая философия: чем больше заработная плата, возможно, тем больше налоги, как это происходит в США", - отметил Вадим Ивченко.

Детали

По его мнению, именно такая диверсификация налогов по примеру США может быть использована в Украине как модель, но логика "ресурсного" закона Кабмина этого не предусматривает. Более того, по словам Вадима Ивченко, двойная система налогообложения является неправильным подходом, который вредит экономическому развитию государства.

"Если у меня заработная плата 30 тысяч, то я плачу 18%, но если зарплата 3 миллиона, как это в Нафтогазе, у "Слуг народа", то они платят не 18%, а, например, 32%, образно говоря", - пояснил Ивченко.

Дополнение

Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию.

Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространения европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к "Европейскому Шелковому пути".

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