Україна на "Європейському Шовковому шляху" - Івченко пояснив значення проекту Європейської Ради для держави

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"Для мене важливо, щоб українці відчули (завдяки проекту – ред.) всі ті можливості, які сьогодні є в Європі, в США, в тих демократичних країнах, які фактично ці демократичні цінності пропагують. (…) Залучення і розповсюдження цих європейських цінностей на території України та території інших країнах – це обмін культурним досвідом, освітніми проектами, екологічними можливостями. Для мене це виклик, це майданчик, це можливості, які можна реалізувати в Україні. Цей проект потрібний, як юридичний інститут, але головне – це люди, які будуть працювати над тим, щоб впроваджувати політику "Європейського Шовкового шляху" від самої Європи — і до України", - розповів Івченко.

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Окремо парламентар наголосив, що він як посол проекту вважає ключовим розвиток в Україні довіри до влади, викорінення корупції, створення можливостей для вільної та цивілізованої роботи українського бізнесу, а також збільшення іноземних інвестицій в державу.

"Для мене це такий челендж, виклик – безпосередньо сприяти такому економічному контакту", - підкреслив Івченко.