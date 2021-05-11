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Украина на "Европейском Шелковом пути" - Ивченко объяснил значение проекта Европейского Совета для государства

Киев • УНН

 • 22375 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Украину сегодня официально включили в проект Европейского Совета "Европейский Шелковый путь". А официальным послом проекта и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию стал народный депутат Вадим Ивченко. Он считает, что для Украины движение по "шелковому пути" расширяет возможности экономического и культурного развития, передает УНН.

Украина на "Европейском Шелковом пути" - Ивченко объяснил значение проекта Европейского Совета для государства

Цитата:

"Для меня важно, чтобы украинцы почувствовали (благодаря проекту - ред.) все те возможности, которые сегодня есть в Европе, в США, в тех демократических странах, которые фактически эти демократические ценности пропагандируют. (...) Привлечение и распространение этих европейских ценностей на территории Украины и территории других странах - это обмен культурным опытом, образовательными проектами, экологическими возможностями. Для меня это вызов, это площадка, это возможности, которые можно реализовать в Украине. Этот проект нужен, как юридический институт, но главное - это люди, которые будут работать над тем, чтобы проводить политику "Европейского Шелкового пути" от самой Европы - и в Украину", - рассказал Ивченко.

Детали

Отдельно парламентарий подчеркнул, что он как посол проекта считает ключевым развитие в Украине доверия к власти, искоренения коррупции, создание возможностей для свободной и цивилизованной работы украинского бизнеса, а также увеличение иностранных инвестиций в государство.

"Для меня это такой челлендж, вызов - непосредственно способствовать такому экономическому контакту", - подчеркнул Ивченко.

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