Украина на "Европейском Шелковом пути" - Ивченко объяснил значение проекта Европейского Совета для государства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украину сегодня официально включили в проект Европейского Совета "Европейский Шелковый путь". А официальным послом проекта и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию стал народный депутат Вадим Ивченко. Он считает, что для Украины движение по "шелковому пути" расширяет возможности экономического и культурного развития, передает УНН.
Цитата:
"Для меня важно, чтобы украинцы почувствовали (благодаря проекту - ред.) все те возможности, которые сегодня есть в Европе, в США, в тех демократических странах, которые фактически эти демократические ценности пропагандируют. (...) Привлечение и распространение этих европейских ценностей на территории Украины и территории других странах - это обмен культурным опытом, образовательными проектами, экологическими возможностями. Для меня это вызов, это площадка, это возможности, которые можно реализовать в Украине. Этот проект нужен, как юридический институт, но главное - это люди, которые будут работать над тем, чтобы проводить политику "Европейского Шелкового пути" от самой Европы - и в Украину", - рассказал Ивченко.
Детали
Отдельно парламентарий подчеркнул, что он как посол проекта считает ключевым развитие в Украине доверия к власти, искоренения коррупции, создание возможностей для свободной и цивилизованной работы украинского бизнеса, а также увеличение иностранных инвестиций в государство.
"Для меня это такой челлендж, вызов - непосредственно способствовать такому экономическому контакту", - подчеркнул Ивченко.