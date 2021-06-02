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Нардеп роз’яснив, що не так із “ресурсним” законопроектом Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Урядовий законопроект з поправками до Податкового кодексу (“ресурсний” законопроект) обіцяє принести до бюджету до 60 млрд грн. Однак народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко в ефірі НТН роз’яснив, яка проблема загалом із “подвійним” податком в Україні та чого не вистачає у запропонованому законопроекті. Про це повідомляє УНН.

Нардеп роз’яснив, що не так із “ресурсним” законопроектом Кабміну

Цитата:

“Цей законопроект дійсно комплексний — він зачепить багатьох. І давайте дивитися, про що там буде написано: про податок на перепродаж квартир, податок "на розкіш“, податок на аграріїв тощо. Ви, коли купуєте машину, то робите це грошима вже зі сплаченими податками. Яка різниця, що ви купили машину за 20 тисяч чи за 30? Ви ж накопичили, десь недоїли, але купили машину? Тому тут потрібна зовсім інша філософія: чим більша заробітна плата, можливо, тим більші податки, як це відбувається у США”, — зауважив Вадим Івченко.

Деталі

На його думку, саме така диверсифікація податків за прикладом США може бути використана в Україні як модель, але логіка “ресурсного” закону Кабміну цього не передбачає. Щобільше, за словами Вадима Івченка, подвійна система оподаткування є неправильним підходом, який шкодить економічному розвитку держави.

“Якщо в мене заробітна плата 30 тисяч, то я плачу 18%, але якщо зарплата 3 мільйони, як це в Нафтогазі, у "Слуг народу“, то вони платять не 18%, а, наприклад, 32%, образно кажучи”, — пояснив Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку.

Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим у контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”. 

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