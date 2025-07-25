Нардеп от "ЕС" Южанина призвала сохранить правки законопроекта №12414 в части проникновения в жилище
Киев • УНН
Народный депутат Нина Южанина настаивает на сохранении положений законопроекта №12414, ограничивающих проникновение правоохранителей в жилище без постановления суда. Она предостерегает от расширения полномочий правоохранителей, что может привести к злоупотреблениям.
Народный депутат Нина Южанина, член политической партии "Европейская солидарность", заявила о необходимости сохранения положений законопроекта №12414 в части, касающейся проникновения правоохранителей в жилище граждан без постановления суда только в исключительных случаях, сообщает УНН со ссылкой на Facebook.
Понимаю, кому-то не до этого, кто-то думает, что его это не касается. Но сегодня утром я получила очередное сообщение об обысках у обычных людей, которые даже не представляли, что к ним могут прийти правоохранители в 6:20 утра
Напомним, что принятый парламентом законопроект №12414 устанавливал четкие основания и перечень преступлений, при которых следователь, дознаватель или прокурор могут проникнуть в жилище без постановления суда — исключительно в ситуациях непосредственной угрозы жизни, здоровью, свободе или во время преследования лиц за самые тяжкие преступления (в частности, убийство, пытки, терроризм, изнасилование и т.д.).
Однако сейчас обсуждается новая редакция статьи 233 УПК, которая существенно расширяет полномочия правоохранителей. Вместо ограниченного перечня статей Уголовного кодекса, предлагается разрешить проникновение в жилище при "обоснованном подозрении" в тяжком или особо тяжком преступлении, включая риск уничтожения доказательств. Решение будет приниматься не судьей, а самими следователем или прокурором — по мотивированному постановлению.
Такая норма может создать широкое поле для злоупотреблений, вернув практику "маски-шоу" и выборочных давлений.
"Мы ждем еще один вариант от юристов, но в любом случае должны подать либо альтернативный законопроект, либо сохранить действующую редакцию из 12414. Иначе — всем будет несладко", — подчеркивают инициаторы обращения.