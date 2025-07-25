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Нардеп з "ЄС" Южаніна закликала зберегти правки законопроєкту №12414 у частині проникнення в житло

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

Народний депутат Ніна Южаніна наполягає на збереженні положень законопроєкту №12414, що обмежують проникнення правоохоронців до житла без ухвали суду. Вона застерігає від розширення повноважень правоохоронців, що може призвести до зловживань.

Нардеп з "ЄС" Южаніна закликала зберегти правки законопроєкту №12414 у частині проникнення в житло

Народний депутат Ніна Южаніна, член політичної партії "Європейська солідарність", заявила про необхідність збереження положень законопроєкту №12414 у частині, яка стосується проникнення правоохоронців до житла громадян без ухвали суду лише у виняткових випадках, повідомляє УНН з посиланням на Facebook.

Розумію, комусь не до цього, хтось думає, що його це не стосується. Але сьогодні вранці я отримала чергове повідомлення про обшуки у звичайних людей, які навіть не уявляли, що до них можуть прийти правоохоронці о 6:20 ранку 

- зазначає активістка.

Нагадаємо, що ухвалений парламентом законопроєкт №12414 встановлював чіткі підстави та перелік злочинів, за яких слідчий, дізнавач або прокурор можуть проникнути до житла без ухвали суду — винятково в ситуаціях безпосередньої загрози життю, здоров’ю, свободі або під час переслідування осіб за найтяжчі злочини (зокрема, вбивство, тортури, тероризм, зґвалтування тощо).

Однак наразі обговорюється нова редакція статті 233 КПК, яка суттєво розширює повноваження правоохоронців. Замість обмеженого переліку статей Кримінального кодексу, пропонується дозволити проникнення у житло при "обґрунтованій підозрі" у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, включаючи ризик знищення доказів. Рішення буде прийматись не суддею, а самими слідчим чи прокурором — за мотивованою постановою.

Така норма може створити широке поле для зловживань, повернувши практику "маски-шоу" та вибіркових тисків.

"Ми чекаємо на ще один варіант від юристів, але в будь-якому випадку маємо подати або альтернативний законопроєкт, або зберегти чинну редакцію з 12414. Інакше — всім буде непереливки", — підкреслюють ініціатори звернення.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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