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Нардеп: некачественные продукты и частые отравления - следствие отсутствия контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм

Киев • УНН

 • 7392 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Пищевую безопасность как для школьников, так и для всех жителей Украины можно обеспечить только при условии системного подхода к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономической политики Геннадий Чекита.

Нардеп: некачественные продукты и частые отравления - следствие отсутствия контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм

"Отравление в школах - это следствие недостаточного контроля за качеством пищевых продуктов. Поэтому на вопрос, надо ли такой контроль усиливать, отвечу: конечно, надо. Но здесь нужен системный и глубокий подход. Только так можно будет обеспечить пищевую безопасность не только для школьников, но и для всех жителей Украины. как это было в Европе несколько лет назад. После того, как в странах Евросоюза взорвалось несколько продуктовых скандалов (под видом говядины там продавали конину, дорогие сорта рыбы подменяли дешевыми и т. п.), там решили усилить контроль за качеством пищевых продуктов и соблюдением санитарно-гигиенических норм при их производстве ", - рассказал он.

Также, по словам Г.Чекиты, в свое время в ЕС процесс усиления контроля за качеством продуктов питания был налажен следующим образом: в 14 раз было уменьшено количество актов, регулирующих продовольственный рынок, и были значительно расширены полномочия контролирующих органов.

"Вместо 70 актов, которыми регулировался продовольственный рынок Евросоюза, было принято 5. А полномочия контролирующих органов были расширены. Например, они могут проводить неожиданные для производителей и продавцов проверки качества пищевых продуктов. Изменения коснулись и выдачи сертификатов. Этим же путем нужно идти и нам . Ведь законодательство в сфере санитарного и эпидемического благополучия, как и все санитарное законодательство, не подвергалось системной модернизации с конца 90-х годов ", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, Госпродпотребслужба объявила о старте пилотного проекта по борьбе с фальсифицированной продукцией .

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях .

Также напомним, в полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине.

По данным "Союза потребителей Украины", украинский потребительский рынок два года работает бесконтрольно.

Украинские Национальные Новости

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