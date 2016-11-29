Нардеп: неякісні продукти і часті отруєння - наслідок відсутності контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм

"Отруєння в школах - це наслідок недостатнього контролю за якістю харчових продуктів. Тому на питання, чи треба такий контроль посилювати, відповім: звичайно, треба. Але тут потрібен системний і глибокий підхід. Тільки так можна буде забезпечити харчову безпеку не тільки для школярів, а й для всіх жителів України. Як це було в Європі кілька років тому. Після того, як в країнах Євросоюзу вибухнуло кілька продуктових скандалів (під виглядом яловичини там продавали конину, дорогі сорти риби підміняли дешевими і т. п.), там вирішили посилити контроль за якістю харчових продуктів і дотриманням санітарно-гігієнічних норм при їх виробництві ", - розповів він.

Також, за словами Г.Чекіти, свого часу у ЄС процес посилення контролю за якістю продуктів харчування був налагоджений наступним чином: у 14 разів було зменшено кількість актів, якими регулюється продовольчий ринок, та було значно розширено повноваження контролюючих органів.

"Замість 70 актів, якими регулювався продовольчий ринок Євросоюзу, було прийнято 5. А повноваження контролюючих органів були розширені. Наприклад, вони можуть проводити несподівані для виробників і продавців перевірки якості харчових продуктів. Зміни торкнулися і видачі сертифікатів. Цим же шляхом потрібно йти і нам. Адже законодавство в сфері санітарного та епідемічного благополуччя, як і всі санітарне законодавство, не піддавалося системної модернізації з кінця 90-х років", - наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держспоживслужба оголосила про старт пілотного проекту боротьби із фальсифікованою продукцією.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

Також нагадаємо, у поліції заявили про масштабну фальсифікацію продукції в Україні.

За даними “Союзу споживачів України”, український споживчий ринок два роки працює безконтрольно.