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Нардеп: неякісні продукти і часті отруєння - наслідок відсутності контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм

Київ • УНН

 • 7392 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Харчову безпеку як для школярів, так і для всіх жителів України можна забезпечити лише за умови системного підходу до дотримання санітарно-гігієнічних норм. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член Комітету ВР з питань економічної політики Геннадій Чекіта.

Нардеп: неякісні продукти і часті отруєння - наслідок відсутності контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм

"Отруєння в школах - це наслідок недостатнього контролю за якістю харчових продуктів. Тому на питання, чи треба такий контроль посилювати, відповім: звичайно, треба. Але тут потрібен системний і глибокий підхід. Тільки так можна буде забезпечити харчову безпеку не тільки для школярів, а й для всіх жителів України. Як це було в Європі кілька років тому. Після того, як в країнах Євросоюзу вибухнуло кілька продуктових скандалів (під виглядом яловичини там продавали конину, дорогі сорти риби підміняли дешевими і т. п.), там вирішили посилити контроль за якістю харчових продуктів і дотриманням санітарно-гігієнічних норм при їх виробництві ", - розповів він.

Також, за словами Г.Чекіти, свого часу у ЄС процес посилення контролю за якістю продуктів харчування був налагоджений наступним чином: у 14 разів було зменшено кількість актів, якими регулюється продовольчий ринок, та було значно розширено повноваження контролюючих органів.

"Замість 70 актів, якими регулювався продовольчий ринок Євросоюзу, було прийнято 5. А повноваження контролюючих органів були розширені. Наприклад, вони можуть проводити несподівані для виробників і продавців перевірки якості харчових продуктів. Зміни торкнулися і видачі сертифікатів. Цим же шляхом потрібно йти і нам. Адже законодавство в сфері санітарного та епідемічного благополуччя, як і всі санітарне законодавство, не піддавалося системної модернізації з кінця 90-х років", - наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держспоживслужба оголосила про старт пілотного проекту боротьби із фальсифікованою продукцією.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

Також нагадаємо, у поліції заявили про масштабну фальсифікацію продукції в Україні.

За даними “Союзу споживачів України”, український споживчий ринок два роки працює безконтрольно.

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