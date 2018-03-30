Нардеп назвал друзей и врагов фермеров в борьбе за возмещение "масляного" НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Бороться за возмещение НДС при экспорте масличных украинским аграриям помогают как международные компании, так и украинские, но не все. Об этом в своем блоге написал народный депутат Украины Иван Мирошниченко, передает УНН.
"Комитет зерновых и масличных культур Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА), в который входят Нибулон, Glencore, Сargill, Bunge, Louis Dreyfus, CHS, CofcoAgri, AgroTrade, NWG, также принял решение о поддержке проекта 7403-2 (восстановление возмещения НДС- ред.)", - написал он.
Кроме международных компаний, в защиту фермеров выступили и некоторые отечественные перерабатывающие компании: "Мироновский хлебопродукт", "Астарта", "АТК". Но не "Кернел" нардепа Хомутынника.
"Что интересно, крупнейшие украинские переработчики сои - Астарта, АТК - выступают категорически против невозмещения НДС на операции по экспорту сои и рапса. Они понимают, что из-за этого аграрии могут сократить посевные площади под эту культуру, что только больше повлияет на незаполнение сырьем отечественных перерабатывающих заводов.
То есть, только украинские переработчики, за редким исключением (МХП, Астарта и другие), хотят забрать у фермеров десятки миллиардов гривен. С нетерпением жду, какие аргументы теперь будут придумывать сторонники "наращивание перерабатывающих мощностей в Украине", - отметил он.
Напомним, против нардепа Хомутынника и его компании "Кернел" две недели бастовали аграрии. Они утверждают, что Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины, так называемые "поправки Хомутынника", которые отменяют возмещения НДС мелким экспортерам масличных. Эти нововведения, по их словам, выгодно только крупным перерабатывающим компаниям, среди которых главная - "Кернел".
Если "поправки Хомутынника" останутся в силе, то ущерб аграриев составит 6 млрд грн, а доход "Кернел" увеличится на 16,7%, посчитали эксперты.
Ранее УНН сообщал, что заместитель регламентного комитета ВР Олег Куприенко обратился к НАПК с требованием проверить конфликт интересов в В.Хомутынника, и привлечь его к ответственности.