Нардеп назвав друзів і ворогів фермерів в боротьбі за відшкодування "олійного" ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Боротися за відшкодування ПДВ при експорті олійних українським аграріям допомагають як міжнародні компанії, так і українські, але не всі. Про це у своєму блозі написав народний депутат України Іван Мірошніченко, передає УНН.
“Комітет зернових та олійних культур Європейської бізнес-асоціації (ЕВА), до якого входять Нібулон, Glencore, Сargill, Bunge, Louis Dreyfus, CHS, CofcoAgri, AgroTrade, NWG, також прийняв рішення на підтримку проекту 7403-2 (відновлення відшкодування ПДВ-ред)”, — написав він.
Окрім міжнародних компаній, на захист фермерів виступили і деякі вітчизняні переробні компанії: “Миронівський хлібопродукт”, “Астарта”, “АТК”. Але не “Кернел” нардепа В.Хомутинніка.
“Що цікаво, найбільші українські переробники сої — Астарта, АТК — виступають категорично проти невідшкодування ПДВ на операції з експорту сої та ріпаку. Вони розуміють, що через це аграрії можуть скоротити посівні площі під цю культуру, що тільки більше вплине на незаповнення сировиною вітчизняних переробних заводів.
Тобто, тільки українські переробники, за рідким виключенням (МХП, Астарта та інші), хочуть забрати у фермерів десятки мільярдів гривень. З нетерпінням чекаю, які аргументи тепер вигадуватимуть прихильники “нарощування переробних потужностей в Україні”, — зазначив він.
Нагадаємо, проти нардепа Хомутинніка і його компанії “Кернел” два тижні страйкували аграрії. Вони стверджують, що Хомутиннік ініціював у грудні минулого року зміни до Податкового кодексу України, так звані “поправки Хомутинніка”, які скасовують відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних. Ці нововведення, за їхніми словами, вигідні лише великим переробним компаніям, серед яких головна — “Кернел”.
Якщо “поправки Хомутинніка” залишаться в силі, то збиток аграріїв становитиме 6 млрд грн, а дохід “Кернел” збільшиться на 16,7%, порахували експерти.
Раніше УНН повідомляв, що заступник Регламентного Комітету ВР Олег Купрієнко звернувся до НАЗК з вимогою перевірити конфлікт інтересів у В.Хомутинніка, та притягнути його до відповідальності.