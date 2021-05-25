Нардеп Ивченко: в результате предложенной властями модели рынка Украина рискует потерять землю и село

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"Ни одна страна в мире не может проследить конечного бенефициара компании (...) Завтра просто приходит человек, получает средства - финансовую поддержку от Саудовской Аравии или других стран (иностранных юридических лиц - ред.) - и покупает землю. Номинальный владелец будет Иванов, а фактически тысячи гектаров земли будут обрабатываться китайцами, саудовцами, американцами. Они соберут кукурузу, отгрузят в порту, отвезут на свои перерабатывающие предприятия и будут кормить свое население", - разъяснил Вадим Ивченко.

Детали

На сегодня все страны борются за продовольствие, особенно государства, не имеющие таких плодородных черноземов, как Украина, отмечает парламентарий.

"Поэтому вопрос стоит в следующем: кто будет использовать земли? Будет ли эта земля сохранять село? Даст ли она рабочие места?", - отмечает Ивченко.

Парламентарий считает, что когда человек уже приобрел землю, ему безразлично, какой будет аграрная политика в стране, потому что главное выращивать те культуры и таким образом, чтобы получить максимальные прибыли. По мнению Ивченко, это приведет к уничтожению села, а также семейного фермерства, ведь при таких условиях открытия рынка земля попадет в руки агрохолдингов.

Дополнение

Добавим, нардеп Вадим Ивченко убежден, что после открытия рынка земли с 1 июля под угрозой потери собственного бизнеса могут оказаться фермеры, которые выращивают органическую продукцию.