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Нардеп Івченко: внаслідок запропонованої владою моделі ринку Україна ризикує втратити землю та село

Київ • УНН

 • 19846 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Член парламентського агарного комітету народний депутат Вадим Івченко вважає, що доступ до ринку землі юридичних осіб загрожує втратою українцями контролю над ключовим ресурсом і знищенням села. Про це він розповів у ефірі Апостроф ТБ, повідомляє УНН.

Нардеп Івченко: внаслідок запропонованої владою моделі ринку Україна ризикує втратити землю та село

Цитата:

"Жодна країна у світі не може прослідкувати кінцевого бенефіціара компанії (…) Завтра просто приходить людина, отримує кошти – фінансову підтримку від Саудівської Аравії або інших країн (іноземних юридичних осіб - ред.) – і купує землю. Номінальний володар буде Іванов, а фактично тисячі гектарів землі будуть оброблятися китайцями, саудівцями, американцями. Вони зберуть кукурудзу, відвантажать у порту, відвезуть на свої переробні підприємства і будуть годувати своє населення", - роз'яснив Вадим Івченко.

Деталі

На сьогодні всі країни борються за продовольство, особливо держави, які не мають таких родючих чорноземів, як Україна, зауважує парламентар.

"Тому питання стоїть у наступному: хто буде використовувати землі? Чи ця земля буде зберігати село? Чи дасть вона робочі місця?", - наголошує Івченко.

Парламентар вважає, що коли людина вже придбала землю, їй байдуже, якою буде аграрна політика в країні, бо головне вирощувати ті культури й таким чином, щоб отримати максимальні прибутки. На думку Івченка, це призведе до знищення села, а також сімейного фермерства, адже за таких умов відкриття ринку земля потрапить у руки агрохолдингів.

Доповнення

Додамо, нардеп Вадим Івченко переконаний, що після відкриття ринку землі з 1 липня під загрозою втрати власного бізнесу можуть опинитись фермери, які вирощують органічну продукцію. 

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