Нардеп Івченко: фермери-органіки не зможуть зберегти свій бізнес після відкриття ринку землі

Цитата

“А що в нас буде з органіками? Чи збережуть вони свій бізнес? Вони сьогодні мають 300 тисяч га землі. Ця земля органічна, дехто обробляв її по 20 років, вона сертифікована міжнародними інституціями для вирощення органічної продукції. Вона коштує 10 тисяч, а не 2 тисячі доларів. Де можливість тепер у цих людей взяти фінанси та викупити її?”, — зауважив Івченко.

Деталі

Народний депутат переконаний, що у таких фермерів буде дуже мало шансів викупити землю, в яку вони вкладались роками. Тим паче вже зараз починають відбуватися негативні процеси напередодні відкриття ринку землі.

“Зараз вже збираються паспорти та холдинги роздають кошти людям, які будуть по 100 га купляти, а потім продаватимуть в аграрний холдинг. Їм байдуже, яка буде ціна — дві, три, п’ять тисяч — аби купити. І ті, хто хоче займатися сільським господарством у цьому обігу не зможуть отримати такої можливості. У цьому є проблема земельного закону”, — резюмував Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим в контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.