Нардеп Ивченко: фермеры-органики не смогут сохранить свой бизнес после открытия рынка земли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” и член парламентского аграрного комитета Вадим Ивченко убежден, что после открытия рынка земли с 1 июля под угрозой потери собственного бизнеса могут оказаться фермеры, которые выращивают органическую продукцию. Почему — он объяснил в эфире телеканала НТН, передает УНН.
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“А что у нас будет с органикой? Сохранят ли они свой бизнес? Они сегодня имеют 300 тысяч га земли. Эта земля органическая, некоторые обрабатывал ее по 20 лет, она сертифицирована международными институтами для выращивания органической продукции. Она стоит 10 тысяч, а не 2 тысячи долларов. Где возможность теперь у этих людей взять финансы и выкупить ее?”, — отметил Ивченко.
Детали
Народный депутат убежден, что в таких фермеров будет очень мало шансов выкупить землю, в которую они вкладывались годами. Тем более уже сейчас начинают происходить негативные процессы накануне открытия рынка земли.
“Сейчас уже собираются паспорта и холдинги раздают средства людям, которые будут по 100 га покупать, а потом продавать в аграрный холдинг. Им безразлично, какая будет цена — две, три, пять тысяч — чтобы купить. И те, кто хочет заниматься сельским хозяйством в этом обращении не смогут получить такой возможности. В этом есть проблема земельного закона”, — резюмировал Вадим Ивченко.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета “Европейский Шелковый путь” и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию. Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространение европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к “Европейскому Шелковому пути”.