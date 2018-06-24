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Прокурор АРК должен иметь статус заместителя генпрокурора - нардепы.

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Межфракционная группа "Крым" в Верховной Раде Украины планирует инициировать изменения в законодательство для того, чтобы руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым получил статус заместителя Генерального прокурора. Об итогах заседания межфракционной группы "Крым" на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

“Подготовить проект изменений в законодательство с целью предоставления руководителю прокуратуры АРК статуса заместителя Генпрокурора (по аналогии с главным военным прокурором и руководителем САП). Объективно перед прокурором АРК стоит целый ряд задач, которых нет у „обычного“ прокурора области. И объем этих задач будет стремительно нарастать. В интересах страны, чтобы они решались быстро и результативно.Обратиться к Генпрокурору Украины с просьбой рассмотреть возможность увеличения штатной численности прокуратуры АРК сообразно объему вопросов, на которые нужно подготовить ответы”, - отметил нардеп.

Он также отметил, что планируется обратиться к спикеру Верховной Рады с просьбой провести в сентябре-октябре 2018 года специальный сессионный „день Крыма“ (по аналогии с другими тематическими днями), во время которого можно будет рассмотреть широкий спектр законопроектов относительно оккупированного полуострова. За ближайшие месяцы мы инвентаризируем все проблемы, в том числе — оставшиеся без надлежащей реакции по итогам проведения парламентских слушаний относительно Крыма”, — резюмировал нардеп.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма выявила более 200 иностранцев, которые незаконно посещали Крым.

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