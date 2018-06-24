Прокурор АРК повинен мати статус заступника генпрокурора – нардепи

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Міжфракційна група "Крим" у Верховній раді України планує ініціювати зміни до законодавства для того, аби керівник прокуратури Автономної Республіки Крим отримав статус заступника Генерального прокурора. Про підсумки засідання міжфракційної групи "Крим" на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

“Підготувати проект змін до законодавства з метою надання керівнику прокуратури АРК статусу заступника Генпрокурора (за аналогією з головним військовим прокурором і керівником САП). Об’єктивно перед прокурором АРК стоїть цілий ряд завдань, яких немає у „звичайного“ прокурора області. І обсяг цих завдань буде стрімко наростати. В інтересах країни, щоб вони вирішувалися швидко і результативно. Звернутися до Генпрокурора України з проханням розглянути можливість збільшення штатної чисельності прокуратури АРК згідно обсягом питань, на які потрібно підготувати відповіді”, - розповів нардеп. 

Він також зауважив, що планується звернутися до спікера Верховної Ради з проханням провести у вересні-жовтні 2018 року спеціальний сесійний „день Криму“ (за аналогією з іншими тематичними днями), під час якого можна буде розглянути широкий спектр законопроектів щодо окупованого півострова. За найближчі місяці ми інвентаризуємо всі проблеми, в тому числі — залишені без належної реакції за підсумками проведення парламентських слухань щодо Криму”, — резюмував нардеп.

Як повідомляв УНН, прокуратура Криму виявила понад 200 іноземців, які незаконно відвідували Крим.

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