Прокурор АРК повинен мати статус заступника генпрокурора – нардепи

“Підготувати проект змін до законодавства з метою надання керівнику прокуратури АРК статусу заступника Генпрокурора (за аналогією з головним військовим прокурором і керівником САП). Об’єктивно перед прокурором АРК стоїть цілий ряд завдань, яких немає у „звичайного“ прокурора області. І обсяг цих завдань буде стрімко наростати. В інтересах країни, щоб вони вирішувалися швидко і результативно. Звернутися до Генпрокурора України з проханням розглянути можливість збільшення штатної чисельності прокуратури АРК згідно обсягом питань, на які потрібно підготувати відповіді”, - розповів нардеп.

Він також зауважив, що планується звернутися до спікера Верховної Ради з проханням провести у вересні-жовтні 2018 року спеціальний сесійний „день Криму“ (за аналогією з іншими тематичними днями), під час якого можна буде розглянути широкий спектр законопроектів щодо окупованого півострова. За найближчі місяці ми інвентаризуємо всі проблеми, в тому числі — залишені без належної реакції за підсумками проведення парламентських слухань щодо Криму”, — резюмував нардеп.

Як повідомляв УНН, прокуратура Криму виявила понад 200 іноземців, які незаконно відвідували Крим.