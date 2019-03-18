Нардеп Березенко не явился на допрос в полицию

"Народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергей Березенко не явился на допрос в Главное следственное управление Национальной полиции Украины 18 марта в 10:00 в деле о подкупе избирателей", - говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что согласно информации ГСУ, нардеп был приглашен в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 2 ст. 160 УК Украины ("Подкуп избирателя, участника референдума") 18 марта, в 10:00.

"Березенко С.И. будет вызван на допрос в указанном уголовном производстве повторно", - отметили в Министерстве.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко фигурирует в уголовных процессах. Его называют организатором схем.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить доллара в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.