Нардеп Березенко не з'явився на допит до поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Народний депутат Сергій Березенко не з’явився до Головного слідчого управління Нацполіції на допит у кримінальному провадженні щодо підкупу виборців. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.
"Народний депутат від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Сергій Березенко не з’явився на допит до Головного слідчого управління Національної поліції України 18 березня о 10:00 у справі щодо підкупу виборців", - йдеться в повідомленні.
У МВС пояснили, що відповідно до інформації ГСУ, нардеп був запрошений у якості свідка у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 160 КК України ("Підкуп виборця, учасника референдуму") 18 березня, о 10:00.
"Березенко С.І. буде викликаний на допит у зазначеному кримінальному провадженні повторно", - зазначили у Міністерстві.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко фігурує в кримінальних провадженнях. Його називають організатором схем.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.