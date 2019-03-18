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Нардеп Березенко не з'явився на допит до поліції

Київ • УНН

 • 5245 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Народний депутат Сергій Березенко не з’явився до Головного слідчого управління Нацполіції на допит у кримінальному провадженні щодо підкупу виборців. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.

Нардеп Березенко не з'явився на допит до поліції

"Народний депутат від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Сергій Березенко не з’явився на допит до Головного слідчого управління Національної поліції України 18 березня о 10:00 у справі щодо підкупу виборців", - йдеться в повідомленні.

У МВС пояснили, що відповідно до інформації ГСУ, нардеп був запрошений у якості свідка у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 160 КК України ("Підкуп виборця, учасника референдуму") 18 березня, о 10:00.

"Березенко С.І. буде викликаний на допит у зазначеному кримінальному провадженні повторно", - зазначили у Міністерстві.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко фігурує в кримінальних провадженнях. Його називають організатором схем.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.

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