У провадженнях щодо організації схем фігурує нардеп Березенко - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко фігурує в кримінальних провадженнях. Його називають організатором схем. Він — народний депутат, і щодо нього слідчі дії проводити не можна. Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
За його словами, Тимошенко принесла величезну пачку документів, де теж фігурує Березенко.
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"Наприклад, в офіс дуже діяльного депутата Сергія Березенко в Чернігові працівники цього офісу викликали поліцію, тому що до них заявилися представники преси і почали знімати, як там бабусям щось роздають. З іншого березенківського офісу подзвонили самі журналісти і заявили, що їм перешкоджають у професійній діяльності, не пускають туди, де незаконно роздають гроші. І туди, і туди приїжджали поліцейські. "У вас ордер на обшук є? — Ні. — Йдіть". Але і без обшуку є над чим попрацювати. Поліція заходила, опитувала громадян, фіксувала, документувала, відкривала виробництво", — підкреслює міністр.
Нагадаємо, поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 74 кримінальні провадження щодо порушень, пов'язаних з з виборчими процесом.