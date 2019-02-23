У провадженнях щодо організації схем фігурує нардеп Березенко - Аваков

За його словами, Тимошенко принесла величезну пачку документів, де теж фігурує Березенко.

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"Наприклад, в офіс дуже діяльного депутата Сергія Березенко в Чернігові працівники цього офісу викликали поліцію, тому що до них заявилися представники преси і почали знімати, як там бабусям щось роздають. З іншого березенківського офісу подзвонили самі журналісти і заявили, що їм перешкоджають у професійній діяльності, не пускають туди, де незаконно роздають гроші. І туди, і туди приїжджали поліцейські. "У вас ордер на обшук є? — Ні. — Йдіть". Але і без обшуку є над чим попрацювати. Поліція заходила, опитувала громадян, фіксувала, документувала, відкривала виробництво", — підкреслює міністр.

Нагадаємо, поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 74 кримінальні провадження щодо порушень, пов'язаних з з виборчими процесом.