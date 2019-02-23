В производствах по организации схем фигурирует нардеп Березенко - Аваков

По его словам, Тимошенко принесла огромную пачку документов, где тоже фигурирует Березенко.

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"Например, в офис очень деятельного депутата Сергея Березенко в Чернигове работники этого офиса вызвали полицию, так как к ним заявились представители прессы и начали снимать, как там бабушкам что-то раздают. С другой березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть? - Нет. - Идите". Но и без обыска есть над чем поработать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство", - подчеркивает министр.

Напомним, полиция с начала предвыборной кампании открыла 74 уголовных производства по нарушениям, связанным с избирательным процессом.