Аваков розповів, як каратимуть за видачу бюлетеня на відсутнього громадянина

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Список тих, що виїхали за кордон і на момент голосування перебувають за кордоном, громадян буде у прикордонній базі. Кожен член кожної виборчої комісії буде попереджений про це. Кожен буде знати: якщо він видасть бюлетень іншій людині, то ризикує отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі. Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, передає УНН.

"Якщо спостерігач від будь-якого з кандидатів у президенти виявить, що на якійсь із ділянок виданий бюлетень на ім'я відсутнього громадянина, він повинен інформувати про це поліцію. Поліцейський, спираючись на наявну базу даних, встановить, чи дійсно громадян перебуває за кордоном. Далі — досить легко визначить, хто з членів комісії незаконно видав цей бюлетень", — підкреслив міністр.

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Нагадаємо, поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 74 кримінальні провадження щодо порушень, пов'язаних з з виборчими процесом.

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