Аваков розповів, як каратимуть за видачу бюлетеня на відсутнього громадянина

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Список тих, що виїхали за кордон і на момент голосування перебувають за кордоном, громадян буде у прикордонній базі. Кожен член кожної виборчої комісії буде попереджений про це. Кожен буде знати: якщо він видасть бюлетень іншій людині, то ризикує отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі. Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, передає УНН.