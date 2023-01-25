Сейчас идет мощная перегруппировка войск рф на всех направлениях на линии фронта - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сейчас идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
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«На сегодня идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта. Идет перемещение мобилизационных резервов врага, которые необходимо уничтожать как реально критические цели: рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города», - рассказал Скибицкий.
Кроме того, он отметил, что военная разведка Украины будет работать на временно оккупированных территориях и сделает все, чтобы земля горела под ногами оккупантов.
Дополнение
Скибицкий ранее заявлял, что весна и начало лета будут решающими в войне.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать.