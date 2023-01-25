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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Сейчас идет мощная перегруппировка войск рф на всех направлениях на линии фронта - ГУР

Киев • УНН

 • 2927507 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сейчас идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Сейчас идет мощная перегруппировка войск рф на всех направлениях на линии фронта - ГУР

Цитата

«На сегодня идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта. Идет перемещение мобилизационных резервов врага, которые необходимо уничтожать как реально критические цели: рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города», - рассказал Скибицкий.

Кроме того, он отметил, что военная разведка Украины будет работать на временно оккупированных территориях и сделает все, чтобы земля горела под ногами оккупантов.

Дополнение

Скибицкий ранее заявлял, что весна и начало лета будут решающими в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать.

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