Зеленський: росія готується до нової хвилі агресії

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“Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, звичайно. Буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій. Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами”, — сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в окупантів не буде успіху з білоруського напрямку.