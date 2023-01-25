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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 13725 перегляди

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Зеленський: росія готується до нової хвилі агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Зеленський: росія готується до нової хвилі агресії

Цитата

“Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, звичайно. Буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій. Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами”, — сказав він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в окупантів не буде успіху з білоруського напрямку.

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