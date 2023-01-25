Зеленский: россия готовится к новой волне агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
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“Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление масштабнее. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева россии хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия. А значит, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия. Хотя это будет, конечно. Будет ответ. А чтобы настолько, насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий. Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами”, — сказал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у оккупантов не будет успеха с белорусского направления.