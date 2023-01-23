ГУР: весна та початок літа будуть вирішальними у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, якого цитують у ГУР МОУ у Telegram, пише УНН.
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«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна», – заявив в інтерв'ю Delfi представник воєнної розвідки України.
Деталі
За словами Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.
Водночас, додав представник ГУР МО України, новий напад росіян на Київ через білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.
«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках», – заявив Скібіцький.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ARD заявив, що новий наступ росії може бути на будь-якому напрямку.