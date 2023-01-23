ГУР: весна и начало лета будут решающими в войне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Весна и начало лета будут решающими в войне. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, которого цитируют в ГУР МОУ в Telegram, пишет УНН.
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«Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление россии, запланированное на это время, провалится, это станет крахом россии и путина», – заявил в интервью Delfi представитель военной разведки Украины.
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По словам Скибицкого, Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые и решающие бои.
В то же время, добавил представитель ГУР МО Украины, новое нападение россиян на Киев через беларусь маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.
«Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях», – заявил Скибицкий.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD заявил, что новое наступление россии может быть на любом направлении.