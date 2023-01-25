Наразі йде потужне перегрупування військ рф на всіх напрямках на лінії фронту - ГУР

Цитата

«На сьогодні йде потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту. Йде переміщення мобілізаційних резервів ворога, які необхідно знищувати як реально критичні цілі: рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села, наші міста», - розповів Скібіцький.

Окрім того, він зазначив, що воєнна розвідка України буде працювати на тимчасово окупованих територіях та зробить все, щоб земля горіла під ногами окупантів.

Доповнення

Скібіцький раніше заявляв, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати.