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Сейчас ситуация в АТО сложная, но контролируемая - С.Полторак

Сейчас ситуация в АТО сложная, но контролируемая - С.Полторак

Киев • УНН

 • 7772 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Сейчас ситуация в АТО сложная, но контролируемая. Об этом заявил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных Сил, а на второй, - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение. К сожалению, среди наших военнослужащих есть потери, - сказал Министр обороны. - Ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая ", - заявил С.Полторак.

Напомним, сегодня, 29 января, в 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки .

Украинские Национальные Новости

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