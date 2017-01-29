Сейчас ситуация в АТО сложная, но контролируемая - С.Полторак

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных Сил, а на второй, - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение. К сожалению, среди наших военнослужащих есть потери, - сказал Министр обороны. - Ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая ", - заявил С.Полторак.

Напомним, сегодня, 29 января, в 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки .