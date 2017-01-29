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Наразі ситуація в АТО складна, але контрольована - С.Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Наразі ситуація в АТО складна, але контрольована. Про це заявив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у львівському військовому шпиталі, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.

"Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні угрупування почали обстріл, а потім, дві групи ворога по 25-30 чоловік кожна, почали штурмові дії наших позицій. На одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями Збройних Сил, а на другій, — наші військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення. На жаль, серед наших військовослужбовців є втрати, — сказав Міністр оборони. — Ситуація в районі проведення АТО складна, але контрольована", - заявив С.Полторак.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, о 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки.

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