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Сейчас нет дополнительной потребности в привлечении женщин-медиков на фронт - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сейчас Генеральный штаб не имеет дополнительных потребностей в женщинах-медиках на фронте, речь идет лишь о постановке их на учет в военкоматах. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Это норма, которая касается женщин с медицинским образованием. Я напомню, что она была принята ВР, это на уровне закона. Генеральный штаб тогда и сейчас уверяет, что они пока не нуждаются в женщинах этих специальностей непосредственно на фронте, и я напомню, что постановка на учет не означает мобилизацию. У нас нет на фронте женщин, которые там находятся без согласия», - рассказала Маляр.

Дополнение

Начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявлял, что постановка женщин с медицинским и фармацевтическим образованием на воинский учет с 1 октября этого года не является мобилизацией, а лишь приведением воинского учета в порядок.

Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко объяснил, что с 1 октября 2023 года женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование, должны становиться на воинский учет, все остальные - по личному желанию. Если человек стоит на учете, то является военнообязанным и не может выезжать за границу во время действия военного положения.

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