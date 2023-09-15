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Наразі немає додаткової потреби у залученні жінок-медиків на фронт – Міноборони

Наразі немає додаткової потреби у залученні жінок-медиків на фронт – Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Наразі Генеральний штаб не має додаткових потреб в жінках-медиках на фронті, йдеться лише про постанову їх на облік у військкоматах. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Це норма, яка стосується жінок з медичною освітою. Я нагадаю, що вона була прийнята ВР, це на рівні закону. Генеральний штаб тоді і зараз запевняє, що вони наразі не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік не означає мобілізацію. У нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без згоди», - розповіла Маляр.

Доповнення

Начальник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявляв, що постановка жінок з медичною та фармацевтичною освітою на військовий облік з 1 жовтня цього року не є мобілізацією, а лише приведенням військового обліку до ладу.

Секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, що з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, мають ставати на військовий облік, всі інші - за особистим бажанням. Якщо людина стоїть на обліку, то є військовозобов'язаною і не може виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

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