В конце недели в Киеве начнут отключать отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В столице с 5 апреля начнут процесс отключения отопления в жилых домах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах. Подписано соответствующее распоряжение КГГА № 556", - говорится в сообщении.
Указано, что уже со следующей недели синоптики обещают среднесуточную температуру выше +8 градусов по Цельсию. На свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 км необходимо 2-3 дня.
"Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - пояснил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Напомним, 25 марта Киевская власть приняла решение выключить отопление в школах.