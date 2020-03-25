Київська влада прийняла рішення вимкнути опалення в школах столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В столиці влада прийняла рішення вимкнути опалення в навчальних закладах, а зекономлені гроші спрямувати на боротьбу з коронавірусом. Про це у середу на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Міська влада вирішила вимкнути опалення в школах і дитячих садках, навчальних закладах столиці. Навчальний процес, як ви знаєте, призупинений, тому раціонально не опалювати пусті приміщення і зекономити кошти для того, щоб спрямувати їх на заходи боротьби з коронавірусом”, — сказав Кличко.
Також міський голова зазначив, що на базі Асоціації міст України було створено платформу для обміну досвідом і найкращими практиками, що відпрацьовують сьогодні міста в ситуації пандемії.
Як повідомляв УНН, мер Києва повідомив деталі про нові випадки COVID-19, перевіряють ще 30 зразків.