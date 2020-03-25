Киевские власти приняли решение отключить отопление в школах столицы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62122 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72998 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86434 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84604 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103569 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86413 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102741 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105873 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130934 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Киевские власти приняли решение отключить отопление в школах столицы

Киевские власти приняли решение отключить отопление в школах столицы

Киев  •  УНН

 • 10177 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице власти приняли решение отключить отопление в учебных заведениях, а сэкономленные деньги направить на борьбу с коронавирусом. Об этом в среду на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Городские власти решили выключить отопление в школах и детских садах, учебных заведениях столицы. Учебный процесс, как вы знаете, приостановлен, поэтому рационально не отапливать пустые помещения и сэкономить средства для того, чтобы направить их на меры по борьбе с коронавирусом”, — сказал Кличко.

Также мэр отметил, что на базе Ассоциации городов Украины было создана платформа для обмена опытом и лучшими практиками, отрабатывают сегодня города в ситуации пандемии.

Как сообщал УНН, мэр Киева сообщил детали о новых случаях COVID-19, проверяют еще 30 образцов.

Украинские Национальные Новости

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