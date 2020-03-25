Киевские власти приняли решение отключить отопление в школах столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице власти приняли решение отключить отопление в учебных заведениях, а сэкономленные деньги направить на борьбу с коронавирусом. Об этом в среду на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Городские власти решили выключить отопление в школах и детских садах, учебных заведениях столицы. Учебный процесс, как вы знаете, приостановлен, поэтому рационально не отапливать пустые помещения и сэкономить средства для того, чтобы направить их на меры по борьбе с коронавирусом”, — сказал Кличко.
Также мэр отметил, что на базе Ассоциации городов Украины было создана платформа для обмена опытом и лучшими практиками, отрабатывают сегодня города в ситуации пандемии.
Как сообщал УНН, мэр Киева сообщил детали о новых случаях COVID-19, проверяют еще 30 образцов.