Мер Києва повідомив деталі про нові випадки COVID-19, перевіряють ще 30 зразків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У столиці зареєстровано ще три нових випадки захворювання на коронавірус - двоє з трьох хворих перебувають на самоізоляції вдома. Ще 30 зразків наразі перевіряють на наявність вірусу в лабораторії. Про це у середу на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, на жаль, зросла до 31 особи. Вчора ввечері ми отримали від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ" ще три лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі троє - кияни. Всі троє - чоловіки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один 50-річний киянин, який повернувся із Франції, 21 березня був госпіталізований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ", - сказав Кличко.
З його слів, з усіх зареєстрованих у Києві: 21 хворий перебуває в лікарні, 10 - лікуються вдома на самоізоляції. З госпіталізованих - 20 киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні, 1 - у міській лікарні №4.
"Київський міський лабораторний центр МОЗ" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус понад 30 зразків. На сьогодні в місті Києві протестовано 1355 киян", - додав мер міста.
Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 113 випадків COVID-19 в Україні.