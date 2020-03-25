Мер Києва повідомив деталі про нові випадки COVID-19, перевіряють ще 30 зразків

КИЇВ. 25 березня. УНН. У столиці зареєстровано ще три нових випадки захворювання на коронавірус - двоє з трьох хворих перебувають на самоізоляції вдома. Ще 30 зразків наразі перевіряють на наявність вірусу в лабораторії. Про це у середу на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.