Мэр Киева сообщил детали о новых случаях COVID-19, проверяют еще 30 образцов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице зарегистрировано еще три новых случая заболевания коронавирусом - двое из трех больных находятся на самоизоляции дома. Еще 30 образцов пока проверяют на наличие вируса в лаборатории. Об этом в среду на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, к сожалению, возросло до 31 человека. Вчера вечером мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ" еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое - киевляне. Все трое - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один 50-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - сказал Кличко.
По его словам, из всех зарегистрированных в Киеве: 21 больной находится в больнице, 10 - лечатся дома на самоизоляции. С госпитализированных - 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, 1 - в городской больнице №4.
"Киевский городской лабораторный центр МОЗ" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус более 30 образцов. На сегодня в городе Киеве протестировано 1355 киевлян", - добавил мэр города.
Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине.