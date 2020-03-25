Мэр Киева сообщил детали о новых случаях COVID-19, проверяют еще 30 образцов

КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице зарегистрировано еще три новых случая заболевания коронавирусом - двое из трех больных находятся на самоизоляции дома. Еще 30 образцов пока проверяют на наличие вируса в лаборатории. Об этом в среду на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.