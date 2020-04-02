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Наприкінці тижня у Києві розпочнуть відключати опалення

Наприкінці тижня у Києві розпочнуть відключати опалення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У столиці з 5 квітня розпочнуть процес відключення опалення у житлових будинках. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із 5 квітня у столиці розпочнуть процес відключення опалення у житлових будинках. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 556", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вже з наступного тижня синоптики обіцяють середньодобову температуру вище +8 градусів за Цельсієм. На згортання системи централізованого опалення з протяжністю теплових мереж понад 2,7 км необхідно 2-3 дні.

"Тому процес припинення теплопостачання ми розпочинаємо вже зараз, щоб відключення відбулося синхронно суттєвому потеплінню, яке очікуємо вже з вівторка. Ми вкотре не чекаємо традиційного 15 квітня для завершення опалювального сезону, щоб кияни змогли максимально зекономити кошти. Особливо враховуючи складний фінансовий стан в умовах жорсткого карантину та низки обмежень, що покликані вберегти містян від коронавірусної інфекції", – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, 25 березня Київська влада прийняла рішення вимкнути опалення у школах.

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