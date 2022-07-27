Нарабатываются новые решения, которые увеличат цену для России за войну, - Зеленский

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что состоялось совместное заседание Международной санкционной группы, где обсудили решение, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления, передает УНН.

Цитата

"Состоялось совместное заседание Международной санкционной группы под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола с участием представителей украинского парламента – руководства Верховной Рады и фракций и групп. Нарабатываются новые решения, которые увеличат цену для России за войну", - сказал Президент.

Детали

Как отметил Зеленский, есть инициатива по усилению ответственности на уровне Евросоюза за уклонение от санкций и инициатива по обязательному раскрытию информации о любых деловых контактах, совместном владении корпоративными правами и собственностью с гражданами России.

"Санкционная группа Ермака-Макфола будет координировать свою работу с представителями нашего парламента", – добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский анонсировал увеличение украинского экспорта электричества в ЕС.

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