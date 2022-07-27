Напрацьовуються нові рішення, які збільшать ціну для Росії за війну, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що відбулося спільне засідання Міжнародної санкційної групи, де обговорили рішення аби притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини, передає УНН.
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"Відбулося спільне засідання Міжнародної санкційної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Майкла Макфола за участю представників українського парламенту – керівництва Верховної Ради та фракцій і груп. Напрацьовуються нові рішення, які збільшать ціну для Росії за війну", - сказав Президент.
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Як зазначив Зеленський, є ініціатива щодо посилення відповідальності на рівні Євросоюзу за ухилення від санкцій та ініціатива щодо обов’язкового розкриття інформації про будь-які ділові контакти, спільне володіння корпоративними правами та власністю з громадянами Росії.
"Санкційна група Єрмака-Макфола буде координувати свою роботу з представниками нашого парламенту", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський анонсував збільшення українського експорту електрики до ЄС.